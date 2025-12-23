アイモバイルは、ふるさと納税サービス「ふるなび」で、「ふるなびマネー」での支払いに対応した。「ふるなびマネー」は、ふるなび関連サービスで利用できる決済サービス。ふるなび会員が本人認証後に利用できる。宿泊施設では店頭に設置されたQRコードを読み取り、支払いができる。有効期限はチャージから5か月後の末日。対象キャンペーンへ参加し、チャージするだけで、キャンペーン内容に応じたふるなびマネーが増量付与される