メイク講師のSAKIです。眉ってとにかく形を整えるのが難しい！いつまでも上達しない！そんな方に向け、現役メイク講師が失敗しない眉の描き方を詳しく解説していきます。【詳細】他の記事はこちらこれで失敗しない！眉の描き方How To1番最初に毛流れを整えるのが鉄則簡単な眉の描き方を説明する前に、とても大事なポイントがあります。それが「毛流れを整える」ということ。スキンケアをして、ベースメイクを完成させる。筆者はこ