22日の夜、山形県天童市で乗用車と原付バイクが衝突する事故があった。バイクを運転していた男性が意識不明の重体となっている。 警察によると、22日午後10時すぎ、天童市久野本1丁目の主要地方道山形天童線で、普通乗用車と原付バイクが衝突した。この事故で原付バイクを運転していた男性が病院に搬送されたが、意識不明の重体となっている。 現場は信号機のある十字路交差点で、警察が事故の原因を調べている。