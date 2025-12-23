グーグルのロゴ＝2024年1月、米ラスベガス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手グーグルの持ち株会社アルファベットは22日、データセンター向け電力網などのエネルギーインフラを手がける企業インターセクトを約47億5千万ドル（約7400億円）で買収すると発表した。買収完了は来年前半の見込み。人工知能（AI）普及で電力需要が高まる中、発電設備やデータセンターの整備を加速する狙い。インターセクトは2016年創業