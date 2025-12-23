きょう未明、さいたま市の県道で横断歩道を渡っていた61歳の男性が車にひかれて死亡しました。警察がひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前3時半ごろ、さいたま市岩槻区の県道の丁字路で「男性が倒れている」と110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、横断歩道の近くでさいたま市岩槻区の会社員・吉原隆仁さん（61）が頭から血を流した状態で見つかり、意識のない状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確