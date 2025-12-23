元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、１９７７年１月の初場所が新入幕だった。当時１９歳。「雲の上の人たち」と呼んだ横綱・大関陣にもまれながらも、期待の新鋭は入幕３場所で前頭筆頭まで番付を駆け上がる。「もう５０年も前だけど、忘れないね」とあの日に思いをはせた。（三木修司）入幕２場所目、勝ち越し前の大抜擢「琴風なぁ。若いから当ててやれ！」。そんな配慮も働いたのだろう。入幕２