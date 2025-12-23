日本に住む外国人が増え続けている。政府は2026年1月にも、外国人政策に関する基本的な方向性を取りまとめる方針だ。この問題を取材するライターの九戸山昌信さんは「自民党はこれまで事実上の『移民政策』を進めてきた。このままでは、なし崩し的に『民族置換』が進むことになるだろう」という――。（第1回／全2回）写真＝時事通信フォト記者会見する高市早苗首相＝2025年12月17日、首相官邸［代表撮影］ - 写真＝時事通信フォト