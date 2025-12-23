「自宅が文化財」。すごいパワーワードだと思った。群馬県太田市で農業を営む片山さん一家は、明治期に再建され、登録有形文化財として現存する住宅で暮らしている。片山家住宅で13代目当主の片山英彌（かたやま・ひでや）さんと二人の息子さんにお話を伺い、歴史ある建物を守りながら生きることの重みと希望をたどります。打ち壊しを乗り越え再建された明治時代の大規模農家大きな農家の住まいが散見される群馬県太田市。晩秋にも