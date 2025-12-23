顧客が急にご機嫌ナナメになったら、どうリカバーすればいいのか。サントリーのトップセールスで営業一筋17年の若村由樹さんは「そういう困ったシーンに何度も遭遇したことがある。機嫌の悪さのタイプによって、話す内容、繰り出す質問がある」という――。■「今日は電車で？」と聞く理由今は支店長としてスーパー6チェーンをチームで担当する若村由樹さんだが、現場営業だったころは、取引先に数々の提案をしてきた。新商品が出