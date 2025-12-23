女優の波瑠（３４）と俳優の高杉真宙（２９）が２３日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。波瑠、高杉はそれぞれ同じ連名の文書を添え、「私ごとで大変恐稲ではありますが、この私たち、高杉真由と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。波瑠はウェディングドレス姿と白無垢姿も投稿した。文章では結婚に至った経緯について「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中