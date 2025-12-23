恋人同士にとって１２月は特別な月ですが、彼氏のいない女性にとっては、複雑な感情が入り混じるシーズンです。クリスマス直前、フリーな女性たちはどんな風に過ごしているのでしょうか？今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「クリスマス前、彼氏がいない女性にありがちな行動９パターン」をご紹介します。【１】恋人のいない男女だけのクリスマス会を計画する「あわよくば、その場で恋人ができるかもしれない