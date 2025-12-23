今年のクリスマスは何も予定なし！そう決まった瞬間に迫り来るのは、さびしさと世間への逆恨みかもしれません。ネガティブな感情にとらわれず、心穏やかにこの時期を過ごすには、どうしたらいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「ぼっち男子必見！とりあえずクリスマスを忘れる方法」をご紹介します。【１】わざと風邪をひいて12月26日まで寝込む「誰も見舞いになんて来ないし、孤独