坂口健太郎はビジュアルを自由自在に変える。マッシュヘアーを基本にしながらも役柄に合わせたあざやかな髪色がどれも自然となじむ。ビジュアルの変化は彼の演技を構成（構築）する重要な一部とさえいえる。中でも2017年に放送された『東京タラレバ娘』（日本テレビ系）での金髪役はファンからの支持も厚い。今年もまたさまざまなシチュエーションで、髪色の変化をグラデーション豊かに披露している。金髪役の復刻もあった20