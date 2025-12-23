2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「買ってよかったアイテム」ジャンルの人気記事です。（初公開日は3月2日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝少しずつ春の気配を感じるものの、まだまだ寒さが続き、アウターが手放せない時期。でも、日中暖かくなると脱いだアウターの扱いに困ることもあります。そんな時に両手をふさぐことなくコー