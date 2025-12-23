警察によりますと、きょう午前7時４５分ごろ、岡山市北区清心町で、路線バスと軽乗用車が衝突しました。この事故で、乗客が軽傷の模様です。 【地図】路線バスと軽乗用車が衝突乗客が軽傷の模様【岡山】 日本道路交通情報センターによりますと、この事故で車線規制が行われていて、現場付近では約500メートルの渋滞が発生しているということです（午前9時現在）。