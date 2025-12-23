警察の発表によりますと、国道1号下り線は12月23日午前7時35分頃に静岡市葵区瀬名中央付近で発生した車両3台の追突事故のため、現場付近が通行止めとなっています。警察が詳しい事故の状況を調べています。（12月23日午前8時20分現在）