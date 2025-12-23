２０２５が終わろうとしてるみたいです。長いようで短いようで。例年通りな１年間でありつつ新しい刺激を与えていただき、楽しかったなと。そこまでストレスをため込まない体質だなって勝手に思ってたんですが、その時々でいろんな手法で口に出してたり吐き出したりしてるだけなんだと気付いたのが年の瀬のハイライト。本当に今パッと気付いてしまっただけですが、処世術にぜひ、渡です。１２月半ばで年の瀬って言われ