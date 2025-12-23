東京・品川区のリニア中央新幹線の工事現場近くで道路が隆起した問題で、JR東海はトンネルの掘削工事によって、空気が地上に漏れ出たことが原因とみられると明らかにしました。【映像】JR東海土木工事部秋本直人担当部長の発言JR東海土木工事部秋本直人担当部長「工事との因果関係を分析した結果、本事象は当社の工事の影響であるという風に考えております」10月、品川区にあるリニア新幹線の工事現場付近で、道路が最大13セ