市販のキャラメルでプリン お家で食べるスイーツは格別な美味しさですよね。お菓子作りは面倒だけど、寒い日に食べたくなる味「カラメルテイスト」に気軽にチャレンジできるレシピをご紹介します。材料も少ないので、難しいお菓子は作りたくない時にもオススメ。市販のキャラメルを使うことで簡単にキャラメルプリンを作れます。 蒸しても、冷蔵庫で冷やしても 市販のキャラメルを他の材料と一緒に溶かして混ぜてプリン液は完成