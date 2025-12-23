2026年1月1日（木）、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（以下、『鶴ナイ2026』）が「ABEMA」にて放送されることが決定した。（C）AbemaTV,Inc.『鶴ナイ2026』は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ年に一度の特別番組。笑福亭鶴瓶とナインティナインの岡村隆史・矢部浩之がタッグを組み、豪華ゲストと共に繰り広げる“新たなお正月の風物