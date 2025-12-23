ＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏがカイ気配スタート。同社は２２日の取引終了後、核酸医薬品による疾患治療プロジェクトが進捗し、核酸医薬品について物質特許の出願を行ったと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。発明の名称は「標的転写産物の発現量の減少剤」で、対象疾患は心臓血管手術後に惹起される虚血性の急性腎不全。遺伝子名は「ｐ５３」としている。同社は６月１６日、ｍＲＮＡを標的とする核酸医薬