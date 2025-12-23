高齢の方の介護において、介護支援専門員（ケアマネジャー）は欠かせない存在です。介護サービスを利用する際にケアプランの作成や関係機関との連絡調整などを担い、介護が必要な方やその家族をサポートしてくれます。 しかし、「ケアマネジャーには何を相談できるの？」「どうやって関わればいいの？」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。本記事では、介護支援専門員（ケアマネジャー）の基