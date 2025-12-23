変形性股関節症をはじめとして、股関節の痛みを引き起こす疾患は様々あります。特に加齢とともに発症することが多く、「薬を飲んでも良くならない」「手術しかないのでは？」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんなときに検討したいのが「幹細胞治療」。股関節の痛みに対して、幹細胞治療はどのような効果を発揮するのか、「リペアセルクリニック大阪院」の岩井先生に教えていただきました。 監修医師：岩井 俊賢