日本製罐 [東証Ｓ] が12月23日朝(08:45)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1.6億円の黒字→2.7億円の赤字(前期は4.7億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2.6億円の黒字→1.8億円の赤字(前年同期は4億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュース