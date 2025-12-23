23日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比35ポイント安の3万705ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万715.4ポイントに対しては10.4ポイント安。 株探ニュース