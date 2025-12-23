アガリはたった1度だけ。しかし今は、そのリードを守り抜く好調さがある。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第2試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が接戦を逃げ切り個人4勝目。試合後は笑顔の年越しを誓った。【映像】まさに値千金！トップの黒沢、唯一のアガリとなった七対子第1試合は本田朋広（連盟）が悔しい逆転負けで3着。続く当試合は東家から黒沢、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（