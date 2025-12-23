政府は来年度の予算案について、一般会計の総額を過去最大の122兆円前後で最終調整していることがわかりました。【映像】財務省周辺の様子政府関係者によりますと、来年度の当初予算案の一般会計の歳出総額は、過去最大だった今年度の115兆円を大幅に上回る122兆円前後で最終調整しています。高齢化の進展などで社会保障関係費が過去最大となるほか、金利の上昇を背景に国債費も、防衛費も過去最大となる見通しです。税収