34歳の美女が元彼に復縁したい意志を涙ながらに伝えるも、他の女性に恋愛感情があることを、はっきり告げられる場面があった。【映像】復縁を訴える34歳美女＆イケメンの元カレ（彼からの衝撃事実も）ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。