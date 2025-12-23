「アサド政権の崩壊は夢のような出来事でしたが、光があれば影もある。私がとても気になっているのが『アサド時代に協力していた人たちをどう扱うか』という問題です」と語る小松由佳氏今世紀最大の人道危機ともいわれるシリア内戦を引き起こしたアサド政権が崩壊して１年。ドキュメンタリー写真家の小松由佳氏は、シリアで生まれ育った夫・ラドワンと、砂漠地帯のパルミラに暮らすその家族との交流を通じて、シリアの光と影を取材