バレーボール男子世界クラブ選手権バレーボールの「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」は21日（日本時間22日）、ブラジル・ベレンで決勝が行われた。アジア代表として出場しているSVリーグの大阪ブルテオンは、イタリアのペルージャに0-3（20-25、21-25、27-29）で敗れた。試合後の表彰式で生まれた光景に、ファンは驚いている。日本勢として初めて決勝に駒を進めた大阪ブルテオンは、イタリアの強豪に挑んだ。2セ