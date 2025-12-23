¡ÖÀäÌÇ¼ï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤¬¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á¤Ò¤í¤æ¤­¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè4²ó¤Ç¤¹¡£¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©²½ÀÐ¤ÎDNA¸¡ºº¤Ê¤É¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©²½ÀÐ¤¬ÙÔÂ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¿ÍÎà³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¼ÄÅÄÀèÀ¸¤ËÊ¹¤­