Linux専門のニュースサイト「9to5Linux」は12月18日(現地時間)、「Firefox Will Ship with an "AI Kill Switch" to Completely Disable all AI Features - 9to5Linux」において、Firefoxに「AIキルスイッチ」が登場することを伝えた。これはRedditの返信メッセージとして発表された。事の発端はMozillaの最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)に就任したAnthony Enzor-DeMeo氏の就任挨拶にある。同氏はこの挨拶において、F