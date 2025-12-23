【モデルプレス＝2025/12/23】TBSでは、元日よる9時15分から新年恒例の『笑いの王者が大集結！ドリーム東西ネタ合戦2026』を放送。浜田雅功（ダウンタウン）が総合司会を務め、ベテランから今話題の若手まで超人気芸人たちが一堂に会し、東西に分かれ至極の持ちネタを披露し、めでたい正月を賑やかにする笑いの祭典。今回はスタジオゲストに吉田羊、田中樹（SixTONES）、渋谷凪咲が登場し、番組に華を添える。【写真】「ドリーム東