１９８５年に２７歳で亡くなった女優・夏目雅子さんのめいで、子役としてＮＨＫドラマなどに出演していた元人気子役で女優の楯真由子（３７）が、近影をアップした。２２日に自身のインスタグラムを更新し、「メリー冬至」とコメント。「この夜は２０２５年で一番長かった訳ですが、裏を返せば明日から、太陽の光が増えるばかりの日々を追いかけていく訳です。まぁざっくり言うと【超新月の日】みたいなもんですね」などとつづ