日本の政策金利も0.75％に上がり、長期金利が2.02％と26年ぶりの水準になった。日銀利上げでも日経平均株価は4万9000円台の高値圏をキープしている。そんななかで「利上げで日本株は伸び悩む」と断言するのは『金利で損しない方法、教えてください！』を刊行しているベテランFPの深野康彦氏。深野氏は金利がある世界では株式投資ではなく、ある金融商品に着目すべきというが……。2026年はどのような投資戦略を描いていくべきなの