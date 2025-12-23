声優アイドルグループ・i☆Risメンバーで、ソロでも活躍する芹澤優が12月7日、Zepp DiverCity(TOKYO)にて「Yu Serizawa 31st Birthday Live ~Choose Me!~」を開催した。今年で31歳になった彼女のバースデー記念公演とあり、お祝いするべく多数のファンが駆けつけたことで2階席までほぼ満員の大盛況。グループでの活動に加え、2016年に初のバースデーソロライブを開催して以来、ソロでこれだけの動員を毎年のように続けているのは、