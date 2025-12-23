“本気で勝負する一年”を掲げて、’25年を駆け抜けてきた僕が見たかった青空（略称：僕青）。２度目の全国ツアー、グループとして初めてメンバーの卒業も経験しながら課題を乗り越えて成長してきた。そして、12月17日にリリースした最新シングル「あれはフェアリー」では、金澤亜美を初のメインメンバーに据える。デビュー３年目を迎えて、大きく変わり始めた僕青を本人たちはどう捉えているのか。今回は金澤、塩釜菜那、八木