読売新聞社の１９〜２１日の全国世論調査では、政党支持率で野党の明暗が分かれた。野党第１党の立憲民主党は、前回調査（１１月２１〜２３日）から１ポイント減の４％と低迷から抜け出せない一方、国民民主党は前回比３ポイント増の７％に伸ばし、３か月ぶりの野党首位に返り咲いた。立民の支持率は７月の８％から下落傾向が続いており、党内では次期衆院選への危機感が広がっている。２２日は党勢が弱い西日本での支持拡大を