【北京共同】北朝鮮メディアは23日、中朝国境の白頭山の麓にありスキー観光地と位置付けられる北部両江道三池淵市に計五つのホテルが新設され、20、21両日に完工式が開かれたと報じた。金正恩朝鮮労働党総書記は20日の式典に出席し、観光業を活性化させるための「サービスの質」の向上を指示。娘や崔善姫外相らと内部を視察した。金氏は昨年7月にも三池淵市を訪れ、国内観光客向けの宿泊施設の手抜き工事に激怒。スキー観光を