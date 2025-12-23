『おままごと遊び』に巻き込まれてしまったというチワワさん。『巻き込まれた』という表現が伝わりすぎる、感情が溢れ出てしまったチワワさんの表情は記事執筆時点で61.4万回を超えて表示されており、4.4万件のいいね、多くのコメントが寄せられることとなりました。 【写真：女の子の『おままごと遊び』に巻き込まれた犬→露骨すぎる『うんざりした表情』】 『おままごと遊び』に巻き込まれた犬 Xアカウント『@mochimitsuba』