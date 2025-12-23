けさ（23日）、岡山市北区御津中山の国道53号の下りで乗用車の自損事故がありました。 【地図】国道53号で乗用車の自損事故 警察によりますと、23日午前7時45分ごろ、辛香トンネルの北出口付近で事故があったと通報があったということです。 現場は、事故処理のため、午前8時30分現在、片側交互通行になっています。