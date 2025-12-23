マリナーズは22日（日本時間23日）、レッドソックスからFAとなっていたロブ・レフスナイダー外野手（34）と契約を結んだことを発表した。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者によると契約は1年625万ドル（約9億8000万円）。25万ドル（約3900万円）のインセンティブが含まれているという。韓国生まれの同外野手は2012年のMLBドラフト5巡目（全体187位）でヤンキースに入団し、15年にメジャーデビ