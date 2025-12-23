女優波瑠（34）と俳優高杉真宙（29）が23日、双方のインスタグラムを更新。結婚を発表した。2人は同一の書面に直筆のサインを加え、結婚を発表。「私ごとで大変恐稲ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」とつづった。2人は23年4月期の