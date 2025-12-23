近畿地方では、24日(水)と25日(木)は広く天気が崩れますが、気温が高く、雨のクリスマスになるでしょう。26日(金)の仕事納めは一転して強い寒気が流れ込み、雪や厳しい寒さに見舞われる見込みです。大阪や神戸でも初雪が観測される可能性があります。気温の変化がかなり大きくなりますので、体調管理に十分ご注意ください。24日(水)〜25日(木)は雨で気温が高め26日(金)は雪で気温大幅ダウン・24日(水)〜25日(木)の日中前線を伴っ