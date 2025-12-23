2025年に誕生45周年を迎えた世界一有名なペンギンの男の子「ピングー」が、ポーチコレクションになってカプセルトイに登場！2025年12月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーで発売されている「PINGU(TM) MODERN ポーチコレクション」(1回400円)は全部で5種類。どれも「PINGU(TM) MODERN」のアートをかわいらしくデザインしている。大人も普段使いできそうな、おしゃれなカラートーンもポイントだ。【画像】新作カプセルトイの