言葉に隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ」！一見シンプルですが、共通するひらがなに気づけるかどうかがポイントの問題です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなは何でしょうか？□□でんこう□□□□ねんよ□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：てい正解は「てい」でした。▼解説それぞれの言葉に「てい」を入れると、次のようになります。ていでん（停電）こうてい（工程、校庭など）ていねん（定年