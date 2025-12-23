コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。お姫様抱っこする姿を公開し、話題となっています。【写真】お姫様抱っこをする阿波みなみ「こんな鬼の形相のお姫様抱っこ、初めて見たわ」阿波さんは「ハーイ!! あたしよりカワイイ子は退場でーす!!」とつづり、2枚の写真を投稿。サンタクロースのコスプレをする美女を、阿波さんがお姫様抱っこしています。目と口を大きく開き、迫力のある形相