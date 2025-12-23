東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.05高値157.75安値156.71 158.67ハイブレイク 158.21抵抗2 157.63抵抗1 157.17ピボット 156.59支持1 156.13支持2 155.55ローブレイク ユーロドル 終値1.1762高値1.1769安値1.1706 1.1848ハイブレイク 1.1809抵抗2 1.1785抵抗1 1.1746ピボット 1.1722支持1 1.1683支持2 1.1659ロ&#12