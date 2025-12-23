東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.69高値184.92安値184.24 185.67ハイブレイク 185.30抵抗2 184.99抵抗1 184.62ピボット 184.31支持1 183.94支持2 183.63ローブレイク ポンド円 終値211.42高値211.59安値210.63 212.76ハイブレイク 212.17抵抗2 211.80抵抗1 211.21ピボット 210.84支持1 210.25支持2 209.88ロ&#1254