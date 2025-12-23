東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.40高値9.43安値9.38 9.48ハイブレイク 9.45抵抗2 9.43抵抗1 9.40ピボット 9.38支持1 9.35支持2 9.33ローブレイク シンガポールドル円 終値121.88高値122.12安値121.64 122.60ハイブレイク 122.36抵抗2 122.12抵抗1 121.88ピボット 121.64支持1 121.40支持2 121.16ローブレイ